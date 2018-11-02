Бывшего замначальника Нижегородского машзавода обвиняют во взяточничестве

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Бывший заместитель начальника цеха Нижегородского машиностроительного завода, обвиняемый во взяточничестве, предстанет перед судом, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, с декабря 2017 года по январь 2018 года обвиняемый, используя свое должностное положение вопреки интересам предприятия, требовал от представителя коммерческой организации-поставщика взятку в размере 180 тысяч рублей за приемку поставляемых на завод в рамках договора технических газов и общее покровительство по службе.

"После получения очередной части взятки работник предприятия был задержан сотрудниками полиции. Вину мужчина признал частично и был помещен под домашний арест. Он был уволен с предприятия в связи с утратой доверия. Уголовное дело направлено в суд. За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки", — говорится в сообщении регионального СУ СК.