В Волгограде передали в суд дело об убийстве на мебельной фабрике

ВОЛГОГРАД, 2 ноя — РИА Новости. Уголовное дело трёх жителей Волгограда — двух директоров и столяра мебельной компании, обвиняемых в убийстве своего коллеги и расчленении его тела, передано в суд, им грозит пожизненный тюремный срок, сообщает в пятницу прокуратура Волгоградской области. По данным ведомства, 15 апреля 2018 года генеральный директор, директор и столяр волгоградской фирмы, которая занимается производством мебели, распивали спиртное вместе со сборщиком мебели на рабочем месте. Между мужчинами возникла ссора.

"Обвиняемые избили сборщика мебели и, связав ему руки скотчем, подвесили на крюк.

В таком положении обвиняемые нанесли мужчине несколько ударов ножом в область шеи и грудной клетки. В дальнейшем при помощи бензопилы они расчленили тело жертвы и, упаковав его в полиэтиленовые пакеты, вывезли на свалку бытовых отходов в Городищенский район",- говорится в сообщении ведомства.

По информации прокуратуры, мужчин задержали на следующий день и только один из них признался в содеянном. Им предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц.

Как сообщает ведомство, уголовное дело передано для рассмотрения в суд, мебельщикам грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненный тюремный срок.