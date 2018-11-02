СК назначил медэкспертизы по делу о пожаре на нижегородской турбазе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Следователи проводят детальный осмотр места происшествия и назначили криминалистические и судебно-медицинские экспертизы по уголовному делу о пожаре на базе отдыха в Нижегородской области, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

Утром 2 ноября произошло возгорание деревянного трехэтажного строения, расположенного на частной базе отдыха в деревне Соболиха Городецкого района Нижегородской области. В момент возгорания в коттедже находились 14 несовершеннолетних детей и двое взрослых. Обнаружив возгорание, взрослые вывели из помещений 11 детей, находящихся на втором этаже. Из трех мальчиков, ночевавших на третьем этаже дома, удалось спастись только двоим. В 15.30 при разборе сгоревших конструкций на частной базе отдыха обнаружено, предположительно, тело пропавшего 10-летнего мальчика.

Следователями СК возбуждено уголовное дело по статьям "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "причинение смерти по неосторожности".

"В настоящее время следователи СК продолжают выполнение неотложных следственных действий, в том числе производится детальный осмотр места происшествия, назначаются криминалистические и судебно-медицинские экспертизы, изымается необходимая документация. Расследование по уголовному делу продолжается", — говорится в сообщении регионального СУ СК.