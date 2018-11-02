В Нижнем Новгороде госпитализировали ребенка после пожара на базе отдыха

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Восьмилетний ребенок госпитализирован в ожоговый центр при Приволжском исследовательском медицинском университете после пожара на базе отдыха в Нижегородской области, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы медуниверситета Алексей Никонов.

Утром 2 ноября произошло возгорание деревянного трехэтажного строения, расположенного на частной базе отдыха в деревне Соболиха Городецкого района. В момент возгорания в коттедже находились 14 несовершеннолетних детей и двое взрослых. Обнаружив возгорание, взрослые вывели из помещений 11 детей, находящихся на 2-м этаже. Из трех мальчиков, ночевавших на третьем этаже дома, удалось спастись только двоим, останки 10-летнего ребенка были обнаружены при разборе завалов.

"После пожара на турбазе к нам в ожоговый центр доставили 8-летнего ребенка с термоингаляционной травмой — повреждением дыхательных путей, возникающим из-за вдыхания горячего воздуха. Ожогов у него нет, но есть отравление продуктами горения, поскольку ребенок надышался дымом", — рассказал Никонов.

Он добавил, что ребенок находится в отделении общей реанимации. "Врачи поместили его в барокамеру, где он вдыхает чистый кислород под давлением", — пояснил Никонов.