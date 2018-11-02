Житель Коми вместо БАДа получил по почте политический детектив и аскорбинку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве возбуждено по заявлению жителя Сыктывкара, который, заказав биологически активную добавку к пище (БАД) на 23 тысячи рублей, получил посылку с аскорбиновой кислотой и книгой "Ошибка резидента", сообщает в пятницу управление МВД по Коми.

Как уточняет полиция, в дежурную часть УМВД по Сыктывкару обратился местный житель 1967 года рождения, которого обманули неизвестные при заказе БАД. Договорившись с представителем фирмы об оплате и сроках поставки, мужчина заплатил на почте более 23 тысяч рублей за посылку.

"Однако при вскрытии посылки внутри оказались не БАДы, а упаковка аскорбиновой кислоты и книга "Ошибка резидента"… По данному факту возбуждено уголовное дело по (статье) "мошенничество", — сообщает республиканское управление МВД.

Полиция отмечает, что ранее житель Сыктывкара, ставший жертвой мошенников, уже заказывал аналогичные товары по почте и они были поставлены в полном объеме.