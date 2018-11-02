Под Хабаровском потушили пожар на складе сои

ХАБАРОВСК, 2 ноя — РИА Новости. Пожарные потушили возгорание на площади 450 квадратных метров в зернохранилище села Константиновка Хабаровского края, сообщает региональный главк МЧС.

Ранее сообщалось, что в пятницу загорелось одноэтажное деревянное здание, которое использовалось как склад под сою.

МЧС уточняет, что возгорание произошло в обшитом железом деревянном ангаре, в котором хранился посевной материал разных зерновых культур одного из сельхозпредприятий. По предварительным данным, внутри находилось около 200 тонн зерна.

"Пожар полностью ликвидирован на площади 450 квадратных метров. Рядом стоящие здания удалось защитить от огня. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что распространение огня на большую площадь произошло из-за позднего обнаружения возгорания и сообщения о нём в пожарную охрану.