СК опубликовал видео с места захоронения убитого жителем Кемерово подростка

КЕМЕРОВО, 2 ноя — РИА Новости. Следственный комитет РФ опубликовал видеосъемку следственных действий на месте захоронения 16-летнего подростка, застреленного из ружья на территории недостроенного дома в поселке Комиссарово около Кемерово.

Как сообщалось ранее, подросток пропал 25 октября. Правоохранители выяснили, что накануне ночью он с другом зашел на территорию недостроенного дома, где позже нашли гильзы от патронов и следы крови пропавшего. Следователи и полицейские установили подозреваемого, которым оказался ранее не судимый 38-летний житель Кемерово.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © СК РФ Следственные действия на месте захоронения убитого в Кемерово подростка

По словам задержанного, он по просьбе брата приехал на стройку, где сработали датчики движения. Увидев на объекте подростков, мужчина потребовал, чтобы они покинули территорию, однако те стали бегать по недостроенному помещению. Тогда он сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух из охотничьего ружья, подростки разбежались в разные стороны. Мужчина побежал в лес за одним из них, продолжая стрелять.

Через несколько метров он увидел лежащего на земле подростка без признаков жизни и вернулся на стройку, куда в это время подъехал его брат. Как выяснили следователи, братья вывезли тело подростка в другой район города и закопали в лесном массиве.

В опубликованном видео группа полицейских и следователей прибывает на место захоронения подростка. В трехминутном ролике, снятом с помощью аэросъемки, правоохранители раскапывают землю в поисках тела убитого.

По ходатайству следователя суд арестовал подозреваемого. Расследование уголовного дела по статье "убийство" продолжается. По данным ведомства, в ближайшее время ему предъявят обвинение, а также будет назначен комплекс судебных экспертиз, включая психолого-психиатрическую.