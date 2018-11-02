Под Нижним Новгородом продолжают искать ребенка, пропавшего во время пожара

Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на базе отдыха под Нижним Новгородом. Архивное фото

Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на базе отдыха под Нижним Новгородом. Архивное фото

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Тело десятилетнего мальчика продолжают искать в завалах на месте сгоревшего корпуса базы отдыха в Нижегородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Нижегородской области.

По версии следствия, ранним утром 2 ноября произошло возгорание деревянного трехэтажного строения, расположенного на частной базе отдыха в деревне Соболиха Городецкого района Нижегородской области. В момент возгорания в коттедже находились 14 несовершеннолетних детей и двое взрослых. Обнаружив возгорание, взрослые вывели из помещений 11 детей, находящихся на 2 этаже. Из трех мальчиков, ночевавших на третьем этаже дома, удалось спастись только двоим, судьба 10-летнего ребенка остается неизвестной.

"Работы на месте пожара на базе отдыха продолжаются, ведется разбор завалов. Тела мальчика пока не обнаружили. Здание большое, а температура была очень высокая, поэтому разбирать приходится все очень аккуратно, чтобы не разрушить то, что осталось после пожара. Перебирается буквально каждый сантиметр", — рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Следователями СК возбуждено уголовное дело по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "Причинение смерти по неосторожности".