НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Тело десятилетнего мальчика продолжают искать в завалах на месте сгоревшего корпуса базы отдыха в Нижегородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Нижегородской области.
По версии следствия, ранним утром 2 ноября произошло возгорание деревянного трехэтажного строения, расположенного на частной базе отдыха в деревне Соболиха Городецкого района Нижегородской области. В момент возгорания в коттедже находились 14 несовершеннолетних детей и двое взрослых. Обнаружив возгорание, взрослые вывели из помещений 11 детей, находящихся на 2 этаже. Из трех мальчиков, ночевавших на третьем этаже дома, удалось спастись только двоим, судьба 10-летнего ребенка остается неизвестной.
"Работы на месте пожара на базе отдыха продолжаются, ведется разбор завалов. Тела мальчика пока не обнаружили. Здание большое, а температура была очень высокая, поэтому разбирать приходится все очень аккуратно, чтобы не разрушить то, что осталось после пожара. Перебирается буквально каждый сантиметр", — рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
Следователями СК возбуждено уголовное дело по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "Причинение смерти по неосторожности".