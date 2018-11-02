В Москве у пенсионерки украли драгоценности на три миллиона рублей

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Подозреваемого в краже драгоценностей у пенсионерки на 3 миллиона рублей задержали сотрудники полиции на северо-западе Москвы, сообщили в пятницу в пресс-службе столичного главка МВД.

"Сотрудники уголовного розыска УВД по СЗАО задержали мужчину по подозрению в совершении кражи у пожилой москвички на сумму около 3 миллионов рублей. Им оказался 28-летний мужчина. Похищенное он сбыл в ломбардах, а деньгами распорядился по собственному усмотрению", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее 84-летняя жительница обратилась в ОМВД России по району Северное Тушино и сообщила, что обнаружила пропажу украшений на сумму 3 миллиона рублей после визита мужчины, представившегося специалистом по замене водяных фильтров.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемый заключен под стражу, его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, отметили в пресс-службе.