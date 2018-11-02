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Происшествия

Суд по делу об изнасиловании в Уфе проходит в обстановке секретности

(обновлено: 16:32 02.11.2018)
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© РИА Новости / Вадим БрайдовПерейти в фотобанкБывший сотрудник полиции Эдуард Матвеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде Уфы. 2 ноября 2018Бывший сотрудник полиции Эдуард Матвеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде Уфы. 2 ноября 2018
© РИА Новости / Вадим Брайдов
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УФА, 2 ноя — РИА Новости. В Уфе судебные заседания по вопросу об аресте трех уже бывших полицейских начальников, подозреваемых в групповом изнасиловании девушки-дознавательницы, проходят в обстановке секретности, передает корреспондент РИА Новости.

Подозреваемый в изнасиловании сотрудник уфимского МВД в суде
© Официальный твиттер Следственного комитета Российской Федерации
В Уфе арестовали двух фигурантов дела об изнасиловании девушки-дознавателя
Судья без оглашения причин закрыла заседания от посторонних и СМИ, соответственно о решениях инстанции журналисты узнают либо от пресс-секретаря суда, либо из пресс-релизов федерального Следственного комитета. Имена и фамилии подозреваемых в суде называть отказываются, эту информацию можно уточнить только через неофициальный источник.

Всех подозреваемых на заседания проводят под усиленной охраной, на вопросы журналистов они не отвечают. Нервозности обстановки добавляет тот факт, что в суд пришли многочисленные родственники потерпевшей, которые с прессой также не общаются. Самой девушки или ее отца среди них нет.

К настоящему моменту под стражу заключены два из трех фигурантов этого громкого дела. Признают ли подозреваемые себя виновными, пока неясно. Их версия произошедшего также еще не известна.

Здание отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району. 1 ноября 2018
© РИА Новости / Вадим Брайдов
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Жена фигуранта дела об изнасиловании в Уфе заявила, что у него есть алиби
По данным Следственного комитета, инцидент произошел в ночь на вторник, 30 октября, в здании отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району. По данным источника РИА Новости, заявившая об изнасиловании 23-летняя девушка – дочь начальника силового подразделения республиканского МВД.

Решение министра внутренних дел Башкирии Романа Деева заподозренные в изнасиловании полицейские уволены из органов. В МВД Башкирии началась служебная проверка, призванная выявить "причины и условия, способствовавшие совершению преступления". Кроме того, для ревизии ситуации из Москвы выехали сотрудники центрального аппарата МВД РФ.

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Происшествия
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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nasigoreng
Не прокатило, не ту трахнули... Бывает...
15:35
02.11.2018
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Terekhov_73
А чего так? - потерпевшая как раз была бы не против публичности дела, а страна должна знать своих "героев"
15:08
02.11.2018
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