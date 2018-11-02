Суд по делу об изнасиловании в Уфе проходит в обстановке секретности

УФА, 2 ноя — РИА Новости. В Уфе судебные заседания по вопросу об аресте трех уже бывших полицейских начальников, подозреваемых в групповом изнасиловании девушки-дознавательницы, проходят в обстановке секретности, передает корреспондент РИА Новости.
Всех подозреваемых на заседания проводят под усиленной охраной, на вопросы журналистов они не отвечают. Нервозности обстановки добавляет тот факт, что в суд пришли многочисленные родственники потерпевшей, которые с прессой также не общаются. Самой девушки или ее отца среди них нет.
К настоящему моменту под стражу заключены два из трех фигурантов этого громкого дела. Признают ли подозреваемые себя виновными, пока неясно. Их версия произошедшего также еще не известна.
Решение министра внутренних дел Башкирии Романа Деева заподозренные в изнасиловании полицейские уволены из органов. В МВД Башкирии началась служебная проверка, призванная выявить "причины и условия, способствовавшие совершению преступления". Кроме того, для ревизии ситуации из Москвы выехали сотрудники центрального аппарата МВД РФ.