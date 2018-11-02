В Саратове девять человек заболели кишечной инфекцией из-за суши

САРАТОВ, 2 ноя — РИА Новости. Девять человек, включая одного подростка, в Саратове заболели острой кишечной инфекцией после употребления суши и роллов, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

"Проводится эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией среди жителей Саратова случаев острых кишечных инфекций, связанных с употреблением продукции, приготовленной по нетрадиционной технологии (суши, роллы) в предприятии общественного питания ООО "Аллегория" — Автосуши "Саюри", расположенном по адресу: Саратов, улица Энтузиастов, дом 28", — говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в ведомстве, среди заболевших подросток и восемь взрослых.

"Отобраны для лабораторного исследования пробы питьевой воды, смывы, пробы продовольственного сырья и пищевых продуктов; проведен отбор материала для исследований от персонала предприятия общественного питания. Деятельность предприятия общественного питания временно приостановлена", — отмечается в сообщении.

Роспотребнадзор устанавливает причину заболевания кишечной инфекцией.