Ростовчанину грозит до пяти лет тюрьмы за сообщение о "минировании" вокзала

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя — РИА Новости. Правоохранители направили в суд уголовное дело в отношении жителя города Шахты Ростовской области, заявившего о "минировании" железнодорожного вокзала, сообщает Южная транспортная прокуратура.

По информации ведомства, в августе текущего года 33‑летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения позвонил в дежурную часть полиции и сообщил о готовящемся взрыве на железнодорожном вокзале станции "Шахтная". Уголовное дело было возбуждено по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

"После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Шахтинский городской суд Ростовской области для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении прокуратуры.

Санкция статьи за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.