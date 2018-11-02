Актер Страхов получил ссадины в конфликте с итальянцем, сообщил источник

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Актер Даниил Страхов получил ушибы и ссадины во время конфликта с итальянцем из-за дыма электронной сигареты в центре Москвы, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах столицы.

По словам источника, в среду Страхова на "скорой" госпитализировали в Боткинскую больницу в Москве с ушибами и ссадинами лица. Актер пояснил врачам, что его избил неизвестный мужчина у дома в Электрическом переулке.

"Женщина, ставшая свидетельницей конфликта, сообщила полицейским, что конфликт у Страхова произошел с ее коллегой по работе, гражданином Италии. В ходе ссоры Страхов вылил на него бутылку воды. При этом свидетель заявила, что итальянец актера не бил", — сказал собеседник агентства.

Сам иностранец, по словам источника, рассказал полицейским, что около 6 часов вечера курил на улице электронную сигарету, когда к нему подошел ранее незнакомый гражданин и стал толкать его руками в грудь и оскорблять нецензурными словами, а также вылил на него бутылку воды. Страхов на связь с полицейскими пока не выходил, отметил собеседник агентства.

Даниил Страхов получил широкую известность после выхода сериала "Бедная Настя", где он сыграл барона Владимира Корфа. Среди других его работ — роли в фильмах "Мы из будущего", "Исаев" и "Грозовые ворота".