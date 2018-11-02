В Кабардино-Балкарии арестовали мужчину, расстрелявшего жену из автомата

НАЛЬЧИК, 2 ноя — РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении жителя Терского района республики, которого подозревают в том, что он, будучи пьяным, во время ссоры расстрелял супругу из автомата, сообщает региональное СУСК.

По версии следствия, 31 октября 2018 года примерно в пять часов утра 34-летний житель города Терек, будучи пьяным, учинил ссору со своей супругой.

"В процессе конфликта мужчина взял автомат АКС-74У, который ранее незаконно приобрел и хранил по месту жительства, и произвел в супругу четыре выстрела в область груди. От причиненных ранений женщина скончалась", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство", санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. Подозреваемый арестован.