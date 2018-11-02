Арбитражный суд Кубани опроверг заявление хулиганки на Bentley

КРАСНОДАР, 2 ноя — РИА Новости. Жительница Краснодара, припарковавшая свой Bentley на пешеходном переходе, активно использующая ненормативную лексику и представившаяся судьей Арбитражного суда Краснодарского края, таковой не является, сообщили РИА Новости пресс-службе суда.

На появившихся в соцсетях и СМИ видео женщина, используя жаргонные выражения, спрашивает, "на каком основании без моего ведома" опубликованы ролики с ее поступками. За этим с ее стороны следуют угрозы применения сексуального насилия, озвученные в той же манере. Кроме того, на видео, смонтированном из разных фрагментов, она, находясь рядом с припаркованным на переходе прямо напротив администрации Краснодарского края Bentley, поясняет, что может себе это позволить. На других кадрах женщина, предположительно, в отделе полиции нецензурно ругается. Также на видео показано удостоверение на имя Екатерины Гатикоевой, якобы являющейся судьей Арбитражного суда Кубани.

"По факту публикации и распространения в социальных сетях видеоролика с участием Гатикоевой Екатерины Александровны, содержащего нецензурную лексику, информируем, что Гатикоева Екатерина Александровна не является и никогда не являлась судьей Арбитражного суда Краснодарского края", — сообщила пресс-служба суда.

В Краснодарского краевом суде РИА Новости подтвердили, что там помощником судьи числится Кристина Гатикоева. "Она никакого отношения к этой истории не имеет… Это фамилия ее мужа… К нашему краевому суда эта девушка (на видео – ред.) не имеет никакого отношения, и связывать ее с Кристиной нет никакого смысла", — отметили в пресс-службе суда.

Ранее ГУ МВД Краснодарского края сообщило, что это видео изучается. В главке отметили, что установлена личность женщины, а также автомобиль, владелицей которого она является. Известно также, что в течение 2018 года в отношении неё было составлено свыше 20 протоколов об административных правонарушениях за нарушение ПДД, в том числе 31 октября за парковку Bentley на пешеходном переходе в центре Краснодара.