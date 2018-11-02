В Красноярске загорелся жилой дом

КРАСНОЯРСК, 2 ноя — РИА Новости. Деревянный жилой дом горит в Октябрьском районе Красноярска на площади 200 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МЧС Александр Якимов.

"В 17.25 (13.25 мск) поступило сообщение о пожаре в доме на улице Копылова, 10. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. Площадь пожара 200 квадратных метров, на месте работают пожарные и техника", — сказал Якимов.

По его словам, угрозы распространения огня нет.