Под Калининградом выясняют причину гибели дайвера

КАЛИНИНГРАД, 2 ноя — РИА Новости. Следователи СК устанавливают обстоятельства гибели 41-летнего дайвера, тело которого достали из Балтийского моря в районе поселка Янтарный Калининградской области, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.

По информации следствия, утром 2 ноября 41-летний калининградец в компании друзей в поселке Янтарном занимался дайвингом в акватории Балтийского моря. В оговоренное заранее время выхода из воды мужчина на поверхность не поднялся. Друзья начали его искать и обнаружили в воде без признаков жизни. По предварительным данным, в баллоне для дайвинга закончился кислород, из-за чего мужчина не смог подняться на поверхность.

"Светлогорским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области проводится доследственная проверка по факту гибели 41-летнего жителя города Калининграда, тело которого извлекли из Балтийского моря в районе поселка Янтарный. Информация о происшествии поступила в правоохранительные органы 2 ноября 2018 года", — сообщила представитель ведомства.

Она отметила, что специалисты уже завершили осмотр места происшествия, для установления точной причины смерти дайвера назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства.