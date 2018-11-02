Полиция изучит видео с хулиганкой на Bentley в Краснодаре

КРАСНОДАР, 2 ноя — РИА Новости. Правоохранители изучают видео с жительницей Краснодара с угрозами и оскорблениями в адрес тех, кто опубликовал в интернете ролик о том, как она паркует свой Bentley на пешеходном переходе и нецензурно выражается, предположительно, в отделении полиции, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На появившихся в соцсетях и СМИ видео женщина, используя жаргонные выражения, спрашивает, "на каком основании без моего ведома" опубликованы ролики с ее поступками. За этим с ее стороны следуют угрозы применения сексуального насилия, озвученные в той же манере.

Кроме того, на видео, смонтированном из разных фрагментов, она, находясь рядом с припаркованной на переходе прямо напротив администрации Краснодарского края машиной, поясняет, что может себе это позволить. На других кадрах женщина, предположительно, в отделе полиции нецензурно ругается.

"Сотрудники кубанской полиции изучают видео, распространенное в социальных сетях, где гражданка, находясь, предположительно, в помещении правоохранительных органов, нецензурно выражалась. Установлена личность женщины, а также автомобиль, владелицей которого она является. В течение 2018 года в отношении 41-летней краснодарки полицейскими составлено свыше 20 протоколов об административных правонарушениях за нарушение ПДД, в том числе 31 октября за парковку Bentley на пешеходном переходе в центре Краснодара", — сообщили в региональном главке МВД.

Также в управлении сообщили, что в этом году данная женщина в полицию не доставлялась.