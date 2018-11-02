Бастрыкин возбудил дело в отношении экс-судьи в Сочи

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении бывшего судьи Лазаревского районного суда города Сочи, подозреваемого в покушении на посредничество во взяточничестве, сообщается на сайте СК России.

По версии следствия, мужчина, не согласный с решением суда, обратился к знакомому адвокату с просьбой помочь в обжаловании решения. Адвокат обратился к мировому судье, который предложил договориться с должностными лицами об отмене решения за два миллиона рублей. При этом судья и адвокат решили запросить с мужчины сумму в три миллиона рублей, один миллион из которых собирались получить для себя. Затем адвокат сказал своему знакомому, что готов передать деньги в размере 3,5 миллиона рублей, самостоятельно увеличив размер суммы. В марте 2017 года адвокат получил от мужчины деньги, из которых 2,7 миллиона рублей при встрече передал мировому судье. Дальнейшие действия обоих были пресечены сотрудниками регионального УФСБ.

"Председателем Следственного комитета Российской Федерации Александром Бастрыкиным возбуждено уголовное дело в отношении бывшего мирового судьи Лазаревского района города Сочи, подозреваемого в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере <…> Расследование уголовного дела поручено следственному управлению СК России по Краснодарскому краю", — говорится в сообщении.

Также следственным управлением СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении адвоката.