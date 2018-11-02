Свидетельница рассказала подробности конфликта с участием актера Страхова

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Актер Даниил Страхов облил курящего у подъезда мужчину водой, но драки после этого не последовало, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свидетельницу конфликта.

Женщина утверждает, что актеру не причинили никаких телесных повреждений.

Ранее сообщалось, что сын бывшего военного атташе посольства Италии Алессандро Арментани избил Страхова после того, как актер сделал ему замечание за курение у подъезда и облил водой. После инцидента Страхов вызвал скорую помощь и отправился в больницу.

Накануне художественный руководитель Театра на Малой Бронной Сергей Голомазов сообщил РИА Новости, что актер чувствует себя нормально и уже уехал на гастроли.

Даниил Страхов получил широкую известность после роли барона Владимира Корфа в сериале "Бедная Настя".