В Смоленской области завели дело об убийстве пропавших детей

ВОРОНЕЖ, 2 ноя — РИА Новости. Следствие устанавливает местонахождение братьев шести и 12 лет, которые 31 октября ушли из дома в Смоленской области и пропали, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

По факту безвестного исчезновения мальчиков 2006 и 2012 годов рождения возбуждено дело об убийстве.

"Предварительно установлено, что 31 октября 2018 года около 17 часов двое братьев, проживающие с матерью в деревне Ясинец Краснинского района, ушли из дома в неизвестном направлении, и до настоящего времени их местонахождение не установлено", — говорится в сообщении.

С заявлением о безвестном исчезновении детей мать обратилась в правоохранительные органы спустя сутки.

Следователи осматривают дом, где проживали братья, допрашиваются родственники детей, устанавливаются все обстоятельства исчезновения. Мальчиков ищут следователи, полиция, МЧС России, кинологи областного пожарно-спасательного центра, добровольцы.