СК завел дело после пожара на базе отдыха под Нижним Новгородом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Уголовное дело возбудили после пожара на базе отдыха в Нижегородской области, во время которого пропал 10-летний ребенок, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По версии следствия, ранним утром 2 ноября загорелось деревянное трехэтажное строение на частной базе отдыха в деревне Соболиха Городецкого района Нижегородской области.

"В момент возгорания в данном коттедже находились 14 несовершеннолетних детей и двое взрослых. Обнаружив возгорание, взрослые вывели из помещений 11 детей, находящихся на 2 этаже. Из трех мальчиков, ночевавших на третьем этаже дома, удалось спастись только двоим, судьба 10-летнего ребенка до настоящего времени не известна", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, с 28 октября на базе отдыха проживали 14 школьников из Нижнего Новгорода, Москвы и Нижегородской области, родители которых приобрели путевки через одну из нижегородских турфирм. По последней информации, после пожара за медицинской помощью обратились родители только одного из пострадавших детей, у которого диагностирован ожог верхних дыхательных путей.

"Следователями СК возбуждено уголовное дело по статьям "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "причинение смерти по неосторожности", — говорится в сообщении регионального СУСК.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работы сотрудники МЧС, которые проводят разбор сгоревших конструкций. После этого следователи приступят к осмотру места происшествия.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела следователи дадут принципиальную юридическую оценку действиям сотрудников турфирмы, оказывавших услуги, не отвечающие требованиям безопасности потребителей, а также действиям лиц, отвечающих за противопожарную безопасность деревянных строений на базе отдыха.

Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства регионального следственного управления Следственного комитета.