Жителя Кемерово задержали по подозрению в убийстве на стройке подростка

КЕМЕРОВО, 2 ноя — РИА Новости. Житель Кемерово задержан по подозрению в убийстве 16-летнего подростка на территории стройки, тело которого он вместе с братом вывез в другой район и закопал в лесу, сообщает в пятницу региональное следственное управление СК РФ.

По данным ведомства, мать подростка 25 октября заявила об исчезновении сына. Правоохранители выяснили, что накануне ночью он с другом зашел на территорию недостроенного дома в поселке Комиссарово. При осмотре местности на земле обнаружили гильзы от патронов, а на дереве — следы от дроби. Следственно-оперативная группа с участием криминалистов нашла на земле под кустарником фрагменты ткани и следы крови, генетическое исследование которой подтвердило, что она принадлежит без вести пропавшему подростку.

"В ходе совместной грамотно организованной работы следователей и сотрудников полиции подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался ранее не судимый 38-летний житель областного центра", — говорится в сообщении.

Мужчина пояснил силовикам, что ему позвонил брат и попросил проверить стройку, где сработали датчики движения. Приехав на объект, он увидел подростков и потребовал, чтобы они покинули территорию, однако они не выполнили его просьбу и стали бегать по недостроенному помещению. Тогда мужчина сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух из охотничьего ружья, подростки разбежались в разные стороны.

"Мужчина побежал в лес за одним из них, при этом он еще несколько раз выстрелил в сторону убегающего. Через несколько метров он увидел, что юноша лежит на земле без признаков жизни. Убедившись, что тот умер, подозреваемый вернулся на стройку, куда как раз подъехал его брат. Он рассказал ему о произошедшем, они договорились и вывезли тело подростка в другой район города, где закопали в лесном массиве", — отмечает ведомство.

Позже следствие установило место захоронения и обнаружило тело подростка. По ходатайству следователя судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

С подозреваемым работают следователи, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по статье "убийство". В рамках расследования запланирован комплекс судебных экспертиз, включая психолого-психиатрическую.