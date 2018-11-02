Жителя Кемерово задержали по подозрению в убийстве на стройке подростка

КЕМЕРОВО, 2 ноя — РИА Новости. Житель Кемерово задержан по подозрению в убийстве 16-летнего подростка на территории стройки, тело которого он вместе с братом вывез в другой район и закопал в лесу, сообщает в пятницу региональное следственное управление СК РФ.
"В ходе совместной грамотно организованной работы следователей и сотрудников полиции подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался ранее не судимый 38-летний житель областного центра", — говорится в сообщении.
Мужчина пояснил силовикам, что ему позвонил брат и попросил проверить стройку, где сработали датчики движения. Приехав на объект, он увидел подростков и потребовал, чтобы они покинули территорию, однако они не выполнили его просьбу и стали бегать по недостроенному помещению. Тогда мужчина сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух из охотничьего ружья, подростки разбежались в разные стороны.
Позже следствие установило место захоронения и обнаружило тело подростка. По ходатайству следователя судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
С подозреваемым работают следователи, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по статье "убийство". В рамках расследования запланирован комплекс судебных экспертиз, включая психолого-психиатрическую.