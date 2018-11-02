Под Нижним Новгородом потушили пожар на базе отдыха

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Пожар на базе отдыха в Нижегородской области полностью потушен, ведется разбор сгоревших конструкций и поиск пропавшего при пожаре, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре в корпусе для отдыхающих на базе отдыха в деревне Соболиха Городецкого района поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в пятницу в 04.25 мск. В 05.47 пожар был локализован на площади 180 квадратных метров, в 07.49 ликвидировано открытое горение. Еще до прибытия пожарных подразделений из горящего корпуса было эвакуировано 32 человека, из них 14 детей. Остается неизвестной судьба одного человека. Предположительно, это ребенок.

"Сгорел двухэтажный деревянный дом, произошло обрушение кровли. Сейчас идет разборка сгоревших конструкций, ведется поиск пропавшего при пожаре. Конечно, мы надеемся на лучшее – что человек будет найден живым. Но если есть подозрения, что человек остался внутри здания, мы обязаны разобрать и проверить все сгоревшие конструкции", — рассказали в региональном ГУ МЧС.