В Пензенской области при пожаре в частном доме погибли три человека

МОСКВА/САРАТОВ, 2 ноя — РИА Новости. Двое детей и один взрослый погибли при пожаре в частном жилом доме в Пензенской области, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"При разборе завалов на месте пожара обнаружены тела трех погибших, в том числе двух детей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, общая площадь пожара составила 80 квадратных метров. Обстоятельства возгорания и гибели людей выясняются.

Как уточнили РИА Новости в областном главке МЧС, пожар в ночь на пятницу уничтожил жилой дом в городе Каменка, погиб 40-летний мужчина и двое мальчиков 10 и 13 лет.

Источник в экстренных службах региона отметил РИА Новости, что, по предварительным данным, мать детей в момент пожара была на работе.