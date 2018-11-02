В Омске из роддома эвакуировали людей из-за подозрительной коробки

НОВОСИБИРСК, 2 ноя — РИА Новости. Шестнадцать женщин утром в пятницу эвакуировали из родильного дома №2 в Омске из-за обнаруженной у регистратуры подозрительной коробки; сейчас работа учреждения восстановлена, сообщил РИА Новости представитель облминздрава.

"Сотрудники учреждения обнаружили у регистратуры подозрительную коробку. Начались обычные в таких случаях мероприятия. В результате одну женщину, которая была близка к родам, отправили в соседний роддом, а еще 15 человек эвакуировали в больницу, находящуюся здесь же в больничном городке", — сообщил собеседник агентства.

В облминздраве отметили, что сейчас работа учреждения восстановлена, всех женщин вернули в палаты.

"После обследования здания подозрительных предметов обнаружено не было", — сообщил в свою очередь РИА Новости представитель УМВД по Омской области.