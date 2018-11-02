Под Нижним Новгородом человек пропал без вести после пожара на базе отдыха

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Один человек пропал во время пожара на базе отдыха в Нижегородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре в корпусе для отдыхающих на базе отдыха в деревне Соболиха Городецкого района поступило в центр управления в кризисных ситуациях в пятницу в 04.25.

"В 05.47 пожар уже был локализован. Еще до прибытия пожарных подразделений из горящего корпуса было эвакуировано 32 человека, из них 14 детей. Остается неизвестной судьба одного человека. Его пока не могут найти", — рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Всех эвакуированных при пожаре разместили в соседнем корпусе турбазы.

"О причинах пожара пока говорить рано", — уточнил собеседник агентства.