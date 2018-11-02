Во Владивостоке перед судом предстанет группа поджигателей дорогих иномарок

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя — РИА Новости. Суд во Владивостоке рассмотрит уголовное дело в отношении троих местных жителей, обвиняемых в умышленном поджоге нескольких дорогих иномарок, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.

"По версии следствия, в 2017 году у местного жителя возникла личная заинтересованность в поджоге машин нескольких конкретных граждан. Он привлек двух своих знакомых, и, используя воспламеняющуюся жидкость, летом 2017 года фигуранты подожгли автомобиль Mazda СХ-5. В результате повреждения также получили находившиеся рядом автомашины Toyota Celica и Mitsubishi Outlander", — сказал собеседник, не уточнив мотив поджогов.

По его словам, также фигуранты в декабре 2017 года подожгли Land Rover Range Rover Sport, в январе 2018 года – Toyota RAV 4. Ущерб владельцам авто составил порядка 4 миллионов рублей. Поджигателей поймала полиция.

Уголовное дело по статье "Умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом" направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.