Во Владивостоке перед судом предстанет группа поджигателей дорогих иномарок

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя — РИА Новости. Суд во Владивостоке рассмотрит уголовное дело в отношении троих местных жителей, обвиняемых в умышленном поджоге нескольких дорогих иномарок, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.
По его словам, также фигуранты в декабре 2017 года подожгли Land Rover Range Rover Sport, в январе 2018 года – Toyota RAV 4. Ущерб владельцам авто составил порядка 4 миллионов рублей. Поджигателей поймала полиция.
Уголовное дело по статье "Умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом" направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.