Китаец пытался вывезти из Хабаровска почти 200 граммов золота в смартфоне

ХАБАРОВСК, 2 ноя — РИА Новости. Сотрудники таможни в Хабаровске при помощи рентгенустановки обнаружили в смартфоне вылетающего в Харбин жителя Китая 192 грамма шлихового золота стоимостью более 432 тысяч рублей, сообщает Хабаровская таможня в пятницу.
Отмечается, что турист пояснил, что телефон сломан, и он везет его в Китай, так как в Хабаровске починить не смог. Таможенники отправили смартфон на экспертизу.
"Результаты экспертизы показали, что внутри телефона находится драгоценный металл – шлиховое золото весом 192,13 грамма и стоимостью более 432 тысяч рублей", — сообщает таможня.
Как уточняет таможня, шлиховым называют золото, которое отмыто в месторождениях у берегов рек и еще не прошло стадию плавления и аффинажа.