Китаец пытался вывезти из Хабаровска почти 200 граммов золота в смартфоне

ХАБАРОВСК, 2 ноя — РИА Новости. Сотрудники таможни в Хабаровске при помощи рентгенустановки обнаружили в смартфоне вылетающего в Харбин жителя Китая 192 грамма шлихового золота стоимостью более 432 тысяч рублей, сообщает Хабаровская таможня в пятницу.

"Отмечается, что во время проведения таможенного контроля в международном аэропорту Хабаровска у одного из пассажиров, вылетающих в город Харбин, инспектор при помощи рентгенустановки обнаружил посторонние предметы внутри сотового телефона", — говорится в сообщении.

Отмечается, что турист пояснил, что телефон сломан, и он везет его в Китай, так как в Хабаровске починить не смог. Таможенники отправили смартфон на экспертизу.

"Результаты экспертизы показали, что внутри телефона находится драгоценный металл – шлиховое золото весом 192,13 грамма и стоимостью более 432 тысяч рублей", — сообщает таможня.

Отмечается, что согласно административному кодексу, за незаконное перемещение товаров с сокрытием их в тайниках от таможенного контроля, гражданину Китая грозит штраф от половины до трехкратной стоимости изъятого золота и конфискация драгоценного металла.

Как уточняет таможня, шлиховым называют золото, которое отмыто в месторождениях у берегов рек и еще не прошло стадию плавления и аффинажа.