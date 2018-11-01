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Происшествия

Суд продлил арест братьям Магомедовым

Сюжет:
Дело совладельцев группы "Сумма" (91)
(обновлено: 22:21 01.11.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкБратья Зиявудин и Магомед Магомедовы. Архивное фотоБратья Зиявудин и Магомед Магомедовы. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Тверской суд Москвы на три месяца, до 5 февраля, продлил срок ареста владельцу группы компаний "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду, обвиняемым в мошенничестве и создании организованной преступной группы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Бизнесмен Зиявудин Магомедов на заседании Тверского суда Москвы. 1 ноября 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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В деле братьев Магомедовых появился новый эпизод
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить меру пресечения в виде заключения под стражу на три месяца, до 5 февраля", — огласил решение судья Дмитрий Гордеев.

Суд также продлил арест главе входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артуру Максидову. Его обвиняют в мошенничестве, растрате и организации преступного сообщества.

В ходе суда выяснилось, что в деле появился новый эпизод, об этом рассказала следователь, обосновывая ходатайство о продлении обвиняемым меры пресечения.

"Пятого сентября с основным делом был соединен еще один эпизод — о хищении 300 миллионов рублей на строительстве автодороги "Чуйский тракт". Подрядчиком по делу был (директор Группы компаний "Инфраструктура" Мурат) Тарчоков, который скрылся за границей. Он является доверенным лицом (Эльдара) Нагаплова, также скрывающегося, его подчиненным является Максидов, он имеет расчетные счета на территории Латвии", — заявила следователь.

Позже адвокат Максидова Елена Дуганова ответила на эти обвинения.

"Следствие утверждает, что некий Тарчоков обвиняется в совершении какого-то преступления. Он является доверенным лицом Нагаплова. А Максидов в свою очередь является доверенным лицом Нагатова. Но разве быть доверенным лицом – это уже преступление?", — заявила Дуганова, просившая суд изменить мужчине меру пресечения на домашний арест.

Также следователь отметила, что экс-супруга Зиявудина Магомедова – Ольга – является фигурантом уголовного дела во Франции, где женщина владеет дорогостоящей недвижимостью и ресторанами. По её словам, дело связано с невыплатой налогов.

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Роскомнадзор прокомментировал жалобу Forbes на снятие статьи о Магомедовых
Следователь заключила, что по делу необходимо допросить более 100 свидетелей, провести очные ставки, получить ответы на запросы в иностранные государства и различные органы РФ. Аргументируя невозможность избрания мужчинам иной, более мягкой меры пресечения, следователь отметила, что Магомедовы и Максидов, находясь на свободе, могут скрыться, угрожать свидетелем или воздействовать на них. Кроме того, они обвиняются в совершении "умышленных преступлений, которые носят серийный характер", добавила следователь.

Зиявудин Магомедов попросил суд изменить меру пресечения с заключения под стражу в СИЗО на любую другую, несмотря на то что, по его словам, "Лефортово – очень хороший следственный изолятор, чистенький, с отличным персоналом". Бизнесмен в очередной раз отметил, что не только не совершал преступлений, но и делал много хорошего – инвестировал в экономику и бизнес в России, поддерживал спортивные федерации, сообщества и клубы, в том числе и связанные с боевыми искусствами. Отдельно Магомедов отметил поддерживаемого им бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, назвав его пропагандистом российских интересов за границей.

Его адвокат Александр Гофштейн поддержал позицию подзащитного, заявив, что следствие до сих пор не может представить суду доказательства вины Магомедова, но продолжает немотивированно ходатайствовать о продлении меры пресечения, "прикрываясь тяжестью преступления". Другие защитники бизнесмена напомнили, что дело "безрезультативно" расследуется уже 50 месяцев.

Адвокат Магомеда Магомедова Екатерина Гартман в свою очередь обратила внимание суда на семейные обстоятельства обвиняемых братьев.

"…у Магомеда Гаджиевича и Зиявудина Гаджиевича есть 80-летняя мать, она ими очень гордилась, и даже после того, как их посадили, она гордится. Также у них есть брат-инвалид, он не может работать, пять на двоих несовершеннолетних детей, в конце концов. Ваше честь, гораздо более гуманно было бы дать возможность моему подзащитному находиться дома, быть с семьей", — рассказала она.

Магомед Магомедов, как и на предыдущих заседаниях, рассказал, что никогда не имел отношения к группе компаний "Сумма", а также не имеет имущества за границей, о чем ранее утверждала следователь.

Следственный департамент МВД предъявил Зиявудину Магомедову обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, присвоении или растрате и организации преступного сообщества. Магомеду Магомедову предъявлены обвинения по тем же статьям, а также по статье "незаконный оборот оружия".

Магомед Магомедов. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Братья Магомедовы не общаются уже шесть лет, заявил адвокат
Следствие считает, что обвиняемые действовали в рамках преступного сообщества, которое было создано не позднее 2010 года в Москве. По данным следствия, сообщество возглавляли руководители холдинговой группы компаний "Сумма".

Братья Магомедовы были арестованы в Москве в конце марта в Москве. Следственный департамент МВД заподозрил их в особо тяжких преступлениях — в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 миллиарда рублей, а Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей. Виновными фигуранты дела себя не считают.

Forbes оценивает состояние Зиявудина Магомедова в 1,4 миллиарда долларов и отводит ему 63-е место в списке богатейших россиян (2017 год). Они с братом, по данным журнала, представляют один из богатейших семейных кланов.

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