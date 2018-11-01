Москалькова направит запрос в СК Уфы по делу об изнасиловании

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направит запрос в Следственный комитет Уфы по делу трёх башкирских полицейских, которые подозреваются в изнасиловании своей коллеги, сообщил РИА Новости пресс-секретарь омбудсмена Алексей Зловедов.

В уфимскую полицию с заявлением об изнасиловании 31 октября обратилась 23-летняя девушка, работающая дознавателем. Она рассказала, что в ночь на 30 октября трое коллег, среди которых был ее непосредственный начальник, в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району напали на нее и совершили насильственные действия.

"Татьяна Николаевна сейчас направляет запрос в СК Уфы", — заявил Зловедов.

Ранее сообщалось, что трех высокопоставленных башкирских полицейских подозревают в изнасиловании девушки-дознавателя, заведено дело. По данным регионального СУСК России, инцидент произошел в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району. Для проверки информации о совершении тяжкого преступления в отношении сотрудницы отдела МВД России в Уфу направлена группа сотрудников собственной безопасности МВД РФ из Москвы.