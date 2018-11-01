В Кабардино-Балкарии пять человек пострадали в ДТП с КамАЗом

НАЛЬЧИК, 1 ноя — РИА Новости. По уточненным данным, после ДТП на федеральной автодороге "Кавказ" с участием "Камаза", автомобилей полиции и скорой помощи в Кабардино-Балкарии пострадали пять человек, сообщает региональное МВД.

Ранее сообщалось, что в четверг на федеральной автодороге "Кавказ" в Зольском районе КБР водитель автомобиля "Камаз" в условиях тумана сбил двух сотрудников ГИБДД, которые оформляли протокол ДТП. Затем грузовик врезался в автомашину Lada Priora патрульных и автомобиль скорой помощи. Сообщалось, что в результате аварии полицейские и сотрудник скорой помощи с различными травмами были доставлены в больницу.

"В результате происшествия в лечебное учреждение госпитализированы двое полицейских, а также водитель автомобиля медицинской службы Fiat и двое его пассажиров из числа медперсонала. Угрозы для жизни участников происшествия нет", — говорится в сообщении.

По данным МВД, за рулем "Камаза" находился 51-летний житель Дагестана. Причины и обстоятельства ДТП уточняются.