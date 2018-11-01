Бывший мэр Нижнего Новгорода пойдет под суд по делу о взятке

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Экс-мэр Нижнего Новгорода, бывший вице-спикер областного законодательного собрания Олег Сорокин предстанет перед судом по обвинению во взяточничестве и причастности к похищению человека, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Сорокин был арестован 19 декабря 2017 года по обвинению в получении взятки. Как полагают следователи, будучи главой Нижнего Новгорода, он лично получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе.

Как добавляется на сайте СК РФ, обвинение в похищении человека и превышении должностных полномочий предъявлено еще двум фигурантам дела — Евгению Воронину и Роману Маркееву.

По версии следствия, в 2004 году Воронин, занимая должность начальника отдела в ГУВД Нижегородской области и желая получить информацию о лицах, причастных к совершенному в 2003 году покушению на убийство Сорокина вместе с полицейскими, в числе которых был Маркеев, выследил потерпевшего и насильно посадил его в автомобиль Сорокина и вывез в лес, где Сорокин "применил к нему насилие, а также угрожал применением насилия". Получив информацию, похищенного отпустили.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя законодательного собрания Нижегородской области Олега Сорокина. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, а также в соучастии в похищении человека… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — приводятся слова Петренко на сайте СК РФ.