В Белгороде чиновника мэрии арестовали по делу о взятке

ВОРОНЕЖ, 1 ноя — РИА Новости. Суд арестовал на два месяца заместителя начальника комитета земельных и имущественных отношений администрации Белгорода Юрия Наумова, обвиняемого в получении взятки, сообщила в четверг РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ области Елена Козырева.

Во вторник утром Telegram-канал Белгород №1 опубликовал информацию, что в комитете имущественных и земельных отношений работают люди в масках, а замруководителя комитета Наумов задержан за взятку. Правоохранительные органы информацию не комментировали. Мэрия сообщала, что Наумов временно отстранен от исполнения обязанностей, проводится служебная проверка. В среду следственное управление СК РФ объявило о возбуждении в отношении Наумова уголовного дела по статье "получение взятки через посредника, совершенное группой лиц в крупном размере".

"Октябрьский суд арестовал Наумова на два месяца. Подельников пока рассматривает. Они все — обвиняемые", — сказала Козырева.

По версии следствия, белгородский предприниматель, арендующий в городе участок земли, попросил знакомого помочь в решении вопроса о приобретении этого участка в собственность с рассрочкой платежа на 3 года. Коммерсант передал 29 октября 2018 года знакомому для передачи другому посреднику более 600 тысяч рублей, 400 тысяч из которых 30 октября 2018 года в рабочем кабинете были вручены Наумову. После передачи денег Наумова задержали на месте происшествия сотрудники УФСБ России по Белгородской области.