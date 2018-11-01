В Ульяновской области рабочий погиб после падения с высоты

САМАРА, 1 ноя — РИА Новости. Рабочий погиб в Ульяновской области, сорвавшись с вышки с десятиметровой высоты, следователи проводят проверку, сообщает в четверг СУСК по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел 1 ноября в поле в поселке Колхозный Чердаклинского района Ульяновской области, 52-летний сотрудник ООО "Агисинженеринг" при проверке ветроизмерительного комплекса "Мачта-87" сорвался с десятиметровой высоты. По информации следователей, от полученных повреждений мужчина погиб на месте происшествия.

"В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.