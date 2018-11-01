В Кабардино-Балкарии два человека погибли в ДТП

НАЛЬЧИК, 1 ноя – РИА Новости. Два человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Терском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное МВД.

"Около 13.30 мск в четверг на автодороге Майский-Урожайное 31-летний водитель автомашины BMW, совершая маневр обгона автомашины ВАЗ-21099, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Audi под управлением 61-летнего мужчины", — говорится в сообщении.

По данным МВД, в результате аварии 59-летняя женщина-пассажир Audi от полученных травм погибла на месте, а водитель скончался в лечебном учреждении.

"С травмами различной степени тяжести в больницу госпитализированы двое мужчин 25 и 30 лет — пассажиры автомашины BMW", — уточняет министерство.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия.