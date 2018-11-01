В Астрахани пять человек пострадали в ДТП

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноя – РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении легкового автомобиля с маршрутным такси в Астрахани, сообщает УМВД России по Астраханской области.

Авария произошла днем на улице Ленина.

"Водитель автомобиля Toyota Corolla, поворачивая налево в сторону улицы Тредиаковского, не предоставил преимущество в движении маршрутному такси № 4с, ехавшему во встречном направлении под управлением мужчины 1985 года рождения. От удара легковую машину отбросило на металлическое ограждение", — говорится в сообщении.

В результате аварии пострадал предполагаемый виновник аварии, его 27-летняя пассажирка получила сотрясение головного мозга. Также пострадали три пассажира микроавтобуса Fiat Ducato. У женщины 1959 года рождения – рваные раны и ушибы головы, у 19-летней астраханки – закрытый перелом плеча. Все они были доставлены в больницу. Мужчина 1952 года рождения, также находившийся в салоне маршрутного такси, предположительно получил сотрясение головного мозга. Он отказался от госпитализации.

По факту аварии сотрудники Отдельного батальона ДПС № 1 проводят административное расследование.