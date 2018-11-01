В Смоленске уволили врача после исследования, едва не погубившего ребенка

БРЯНСК, 1 ноя – РИА Новости. Рентгенолог, проводивший младенцу исследование пищеварительного тракта с бариевой взвесью, после которого ему потребовалась госпитализация в больницу Москвы, уволена по решению медучреждения, сообщила РИА Новости представитель СУ СК по региону.

"Судя из комментария главврача Смоленской областной больницы, рентгенолога они уволили. Это была их кадровая политика еще до поступления заявления к нам. Родители обратились в УМВД изначально, потом дело было передано нам", — сказала собеседница агентства.

По данным следствия, 12 октября месячному ребенку в смоленской больнице провели исследование органов пищеварительного тракта с контрастом — бариевой взвесью. После этого исследования состояние ребенка резко ухудшилось, его доставили в московскую больницу с диагнозом "массивная аспирация контрастным веществом".

История получила огласку в СМИ, после чего Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за ненадлежащей медицинской помощи.

Расследование уголовного дела продолжается. В ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям медицинского персонала ОГБУЗ ДКБ "Стационар №2" города Смоленска.

В настоящее время, по данным ведомства, состояние ребенка улучшилось.