В здании правительства в Челябинской области не нашли опасных предметов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя — РИА Новости, Ольга Ерачина. Полиция завершила проверку в правительстве Челябинской области, ничего опасного в здании не обнаружено, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по региону.

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщал РИА Новости, что поступил звонок о том, что в зданиях правительства области и администрации Советского района находится опасный предмет. Люди из зданий были эвакуированы. Полиция начала проверку.

"Проверка проведена. На территории правительства области ничего опасного не обнаружено. По остальным адресам — всего четыре объекта — информация пока проверяется", — сказал представитель полиции.

В каких еще трех зданиях, помимо правительства, была эвакуация, ГУМВД не уточняет. Однако источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что это администрация Советского района, следственный отдел СУСК по Советскому району Челябинска и управление земельного имущества Челябинской области.