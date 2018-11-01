В Москве арестовали фигуранта дела о крупном мошенничестве

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Представитель Басманного суда Москвы сообщила о заочном аресте и объявлении в международный розыск Андрея Струкова, являющегося, по данным СМИ, бывшим председателем правления АО "Русстройбанк", он обвиняется в особо крупном мошенничестве.

"Струкову был избран заочный арест", — сказала агентству пресс-секретарь суда Юнона Царева, отметив, что предприниматель заочно обвинён в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и объявлен в международный розыск.

По данным газеты "Коммерсантъ", Струков находился под подпиской о невыезде, но нарушил ее в январе 2016 года, покинув Россию. Он, сообщает издание, проходит по делу о мошенничестве с векселями, выпущенными якобы ООО "РусФрансАльянс" и ООО "Ирфе-Центрум", а также выводе капитала из страны.