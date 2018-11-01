В Якутии депутат предстанет перед судом за пьяное ДТП

ЯКУТСК, 1 ноя – РИА Новости. Депутат пятого созыва госсобрания Якутии предстанет перед судом за пьяное ДТП, повлекшее смерть человека, сообщает пресс-служба следкома республики.

В сентябре прошлого года пьяный депутат, управляя автомобилем Nissan Patrol на высокой скорости, совершил наезд на трех мужчин. В результате двое пострадавших получили травмы различной степени тяжести, третий – скончался на месте ДТП.

Народный избранник вину в совершении преступления признал частично, указав, что спиртные напитки не употреблял, а потерпевшие стояли посередине проезжей части. Однако следствием были собраны неопровержимые доказательства того, что мужчина сел за руль в нетрезвом состоянии, а потерпевшие в момент наезда находились на обочине дороги.

"Следственными органами … завершено расследование уголовного дела в отношении депутата пятого созыва государственного собрания (Ил Тумэн), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека)… Собрана достаточная доказательственная база, … уголовное дело … в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", — информирует пресс-служба.

Как оказалось, с 2012 года в отношении депутата было составлено семь протоколов об административных правонарушениях за управление авто в состоянии алкогольного опьянения и за невыполнение требований о прохождении медосвидетельствования. Также обвиняемый тридцать раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

"По выявленным нарушениям следователем внесены представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, в адрес главы администрации городского округа города "Якутск", управления автомобильных дорог Якутии, в государственное собрание (Ил Тумэн) республики, управление МВД России "Якутское", — добавили в ведомстве.