В Кемерово арестовали очередного фигуранта дела о пожаре в "Зимней вишне"

НОВОСИБИРСК, 1 ноя — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово в четверг арестовал до 25 декабря очередного фигуранта дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", который, как считает СК, получил взятку от руководителя основной компании-собственника торгового центра, сообщается на сайте суда.

"Постановлением суда Чередниченко Н.П., который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 25 суток, до 25 декабря 2018 года", — говорится в сообщении.

По данным СК, в 2013-2014 годах гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (основная компания-владелец ТРЦ "Зимняя вишня") Вячеслав Вишневский при посредничестве Виктора Ефимкина дал взятку в 7 миллионов рублей начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО "ИСК Ресурс" Никите Чередниченко.

В ведомстве отметили, что взятка предназначалась в том числе за незаконные действия (бездействие) в пользу гендиректора "Кемеровского кондитерского комбината" при реконструкции ТРЦ "Зимняя вишня". Чередниченко и Комкову уже предъявлено обвинение в получении взятки.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта и унес 60 жизней. В рамках уголовного дела до четверга были задержаны и арестованы 12 человек, включая владельцев и управляющих зданием, охранника, теперь уже бывших руководителей областного МЧС, а также ответственных за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.