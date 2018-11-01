В Челябинске эвакуировали правительство и администрацию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. Правительство области и администрация Советского района эвакуированы в Челябинске, сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах региона.

"Я так понимаю, в правительство поступил звонок о том, что, возможно, какой-то (опасный — ред.) предмет находится у здания или в здании правительства. Сейчас эта информация проверяется", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также поступила информация об опасном предмете в здании администрации Советского района, которое также было эвакуировано. В настоящее время проводится проверка.

В ГУМВД по Челябинской области информацию об эвакуации пока не комментируют.