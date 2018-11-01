В Хасавюрте пять человек пострадали в результате возгорания автомобиля

ПЯТИГОРСК, 1 ноя — РИА Новости. Семья из пяти человек пострадала в результате возгорания автомобиля в Хасавюрте республики Дагестан, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

"Пострадала семья из пяти человек, доставлены в больницу Хасавюрта, находятся в состоянии средней тяжести", — сказал собеседник агентства.

По данным ГУ МЧС по Дагестану, загорелся автомобиль ВАЗ 21099, движение транспорта в районе инцидента не нарушено.

Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, автомобиль стоял в пробке, возгорание произошло из-за технической неисправности, столкновения с другими транспортными средствами не было.