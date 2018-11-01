В Кабардино-Балкарии "КамАЗ" сбил полицейских и врезался в скорую

НАЛЬЧИК, 1 ноя – РИА Новости. Автомобиль "Камаз" сбил двух сотрудников полиции, оформлявших ДТП на федеральной автодороге "Кавказ" в Кабардино-Балкарии, после чего врезался в машину скорой помощи, в результате пострадали три человека, сообщили РИА Новости в региональном МВД.

"Около 11.20 мск в четверг на федеральной автодороге "Кавказ" в Зольском районе Кабардино-Балкарии водитель автомобиля "Камаз" в условиях тумана сбил двух сотрудников ГИБДД, которые оформляли протокол ДТП. Затем грузовик врезался в автомашину Lada Priora патрульных и автомобиль скорой помощи", — сказал собеседник агентства.

По его данным, в результате аварии полицейские и сотрудник скорой помощи с различными повреждениями были доставлены в больницу. По данному факту проводится расследование, устанавливаются обстоятельства ДТП.