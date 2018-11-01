В Приамурье возбудили уголовное дело после обнаружения человеческих костей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 ноя — РИА Новости. Уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц" возбуждено по факту обнаружения человеческих останков в Амурской области, сообщает СУСК по региону.

Ранее в СУСК по Амурской области РИА Новости сообщили, что житель Приамурья нашел кости и черепа, сообщил об этом в правоохранительные органы, после чего была начата доследственная проверка. Были изъяты два целых черепа и фрагменты третьего, назначена судмедэкспертиза.

"Следственным отделом по городу Благовещенск СУСК РФ по Амурской области по факту обнаружения скелетированных останков людей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц)",- сообщает управление.

По предварительным данным, 20 октября и 1 ноября 2018 года житель Благовещенска при производстве строительных работ на своем земельном участке обнаружил скелетированные останки людей, "среди которых семь черепов со сквозными дефектами костей, предположительно, пулевыми отверстиями".

По уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы, в рамках которых будут проведены медико-криминалистические исследования, которые установят давность наступления смерти, расу и пол. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось, нашедший останки Виталий Кваша опубликовал фотографии в своем аккаунте в Instagram, на них видно, что у одного из черепов сохранилась металлическая зубная коронка. Кваша рассказал РИА Новости, что, по словам местного историка Леонида Журавлева, останки могут принадлежать людям, расстрелянным в годы репрессий. По его словам, он раскопал останки десяти человек.

Директор Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области Денис Волков рассказал РИА Новости, что найденные останки не представляют археологической ценности, им менее ста лет. По его словам, вместе с останками найдены фрагменты обуви, сапоги, портянки, металлическая кружка.