Житель Вологодской области получил девять лет колонии за развращение детей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. Житель Вологодской области, обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера и покушении на изнасилование в отношении двух маленьких девочек, осужден на девять лет колонии строгого режима, сообщает региональное СУСК РФ.

Следствием и судом установлено, что 55-летнего мужчину после освобождения из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за кражу, приютили дальние родственники в поселке Шексне. В семье воспитывались две малолетние девочки. В апреле 2018 года, воспользовавшись отсутствием в комнате матери детей, мужчина совершил развратные действия в отношении шестилетней и четырехлетней девочек, попытавшись также изнасиловать их.

Отмечается, что, несмотря на принятые мужчиной меры по уничтожению следов своего преступления, следствию удалось собрать достаточно доказательств его причастности, девочкам проведены психолого-психиатрические экспертизы, подтвердившие обоснованность их показаний.

"По заключению психиатров, у обвиняемого обнаружено психическое расстройство, не влекущее его невменяемость и не связанное с патологией в форме педофилии", — говорится в сообщении.

По ходатайству следователей суд заключил обвиняемого под стражу на период расследования.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — сообщает следственное управление.