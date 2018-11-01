Пассажиры попавшего в ДТП в Иваново автобуса получат выплаты

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Пассажиры автобуса, пострадавшие в ДТП в Иваново, получат страховые выплаты в ООО "Зетта Страхование", говорится в сообщении Национального союза страховщиков ответственности (НССО).

Авария произошла в среду около 14.00 в Иваново, где столкнулись автобус ПАЗ и фура Scania. МЧС РФ сообщало, что пострадали 10 человек, в том числе водитель грузовика. По данным представителя экстренных служб, автобус привозил людей из Нижнего Новгорода в Иваново на "шоп-тур" по текстильным центрам.

"Пассажиры автобуса, пострадавшие в ДТП в Ивановской области, могут рассчитывать на страховые выплаты до 2 миллионов рублей в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП)", — приводятся в сообщении слова президента НССО Игоря Юргенса.

Он уточнил, что ответственность перевозчика застрахована в ООО "Зетта Страхование". Страховщик подтвердил наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты, если событие будет признано страховым случаем.

Согласно законодательству, каждому пострадавшему в ДТП в зависимости от тяжести травм предусмотрена выплата в размере, определяемом по специальной таблице, утвержденной постановлением правительства РФ. Выплаты за несколько травм суммируются, но их общая сумма не может превысить 2 миллионов рублей.