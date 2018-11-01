Юрист оценил перспективы первого иска к "ВКонтакте" за сотрудничество с МВД

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Если полиция не запрашивала у социальной сети личную переписку пользователя, то шансы выиграть дело о разглашении персональных данных невелики, заявил РИА Новости в четверг адвокат кандидат юридических наук Игорь Носков.

Так он прокомментировал подачу к "ВКонтакте" первого иска за предоставление личной информации силовикам. Как заявляет защита истицы – девушки из Уфы, социальная сеть по запросу Центра по противодействию экстремизму МВД Башкирии предоставила полиции данные о дате создания ее страницы, личных данных при регистрации, а также об IP-адресе.

"На этапе доследственной проверки у правоохранительных органов есть полномочия на запрос и получения необходимой информации, в том числе составляющей персональные данные гражданина. Данная возможность регламентирована федеральным законом "О полиции", а также федеральным законом "Об оперативно-розыскной деятельности"", — пояснил Носков.

Если же иск подается в связи с тем обстоятельством, что социальная сеть предоставила доступ к личным сообщениям и переписке пользователя, то правовое регулирование будет несколько иное.

"Доступ к личной переписке пользователя правоохранительные органы могут получить только после соответствующего одобрения со стороны суда. Получение же личной переписки каким-либо иным способом недопустимо", — отметил адвокат.

Таким образом, предполагает Носков, если правоохранительные органы не запрашивали личную переписку пользователя и сам запрос был оформлен надлежащим образом, "то такое исковое заявление с меньшей долей вероятности будет удовлетворено".

"Но чтобы с уверенностью предсказать исход этого дела необходимо, безусловно, ознакомиться с материалами, приложенными в обоснование искового заявления", — заключил собеседник агентства.

Только с начала года этого в российских регионах были возбуждены сотни так называемых уголовных дел "за репосты", когда состав статьи о возбуждении ненависти следствие находило в репостах и картинках, сохраненных пользователями на своих профилях.

На ситуацию обратил внимание Верховный суд РФ. На сентябрьском пленуме он акцентировал внимание нижестоящих судов, что лишь факт размещения спорного материала в социальной сети не может служить основанием привлечения лица к ответственности по 282-й статье.

После этого президент Владимир Путин внес в Госдуму проект, частично декриминализующий статью об экстремизме. Если новация будет принята, следователям нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон при условии, что их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства".