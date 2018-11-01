Кашпировский оспорил отказ в иске к Первому каналу за коллаж с котом

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Анатолий Кашпировский оспорил отказ Останкинского суда в иске к Первому каналу, в программе которого показали коллаж из фотографии Кашпировского и изображения кота, сообщили РИА Новости в суде.

"Решение обжаловано", — сказали в суде.

Коллаж был использован в юмористическом шоу "Вечерний Ургант" в сюжете о "коте-экстрасенсе" из Благовещенска. Изначально был подан иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, затем юрист Кашпировского обосновал его требования нарушением права на изображение.

По словам адвоката Татьяны Галковской, Первый канал получил согласие на изображение Кашпировского в телепередаче "Наедине со всеми", а затем использовал его для создания карикатуры.

Напомним, психотерапевт требовал компенсацию в размере 500 тысяч рублей, удаления информации и опровержения прозвучавших в передаче фраз, том числе фразы, "что чудо-питомец видит привидений". Основные претензии истца связаны с тем, что в сюжете его назвали экстрасенсом, хотя тот настаивает, что является психотерапевтом.

Исковые требования на Первом канале не признали. Как пояснил юрист телеканала, в передаче не было утверждений о фактах, а только шутки.

Кашпировский стал широко известен в Советском Союзе благодаря телевидению, на котором он вел передачу "Сеансы здоровья". Во время нескольких телемостов он внушал пациентам во время хирургических операций, что они не испытывают боли. Однако многие ученые и врачи считали, что сеансы психотерапевта вредят здоровью людей, особенно со слабой психикой.